കൊറോണ പടരുന്നതോടെ അമേരിക്കയിലെ കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ ഉത്കണ്ഠ വര്‍ധിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ചോദിക്കാന്‍ നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും അസ്വസ്ഥത കൂടുന്നു.

കുട്ടികളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാന്‍ അമേരിക്കയിലെങ്ങും പ്രത്യേക ക്ലിനിക്കുകളും ആവശ്യമായിവരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വിലയിരുത്തി അവരെ പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധര്‍. ഉന്നത നിലവാരമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളെ കാര്യങ്ങള്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഭാരിച്ച ചുമതലയാണ്.

ഉയര്‍ന്ന ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നു. ന്യൂയോര്‍ക്കിലും മറ്റും രോഗം പടരുന്ന വാര്‍ത്ത കുട്ടികളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കുന്നു.

നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരെ സമീപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉത്കണ്ഠ അകറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മാതാപിതാക്കളും.

Content Highlights: Corona- children's Anxiety in the US increases