ടനാങ്(വിയത്‌നാം): അതി സുന്ദരമായ വനം. വനത്തിനുള്ളില്‍ മരങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ രണ്ട് കൂറ്റന്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ്‌ കൈകള്‍. ഈ രണ്ട് കൈകള്‍ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്ന കൂറ്റന്‍ പാലം. പാലത്തില്‍ നിറയെ സെല്‍ഫിയെടുത്തും കാഴ്ച്ചകള്‍ കണ്ടും നടക്കുന്ന സഞ്ചാരികള്‍. വിയറ്റ്‌നാമിലേതാണ് ഈ സുന്ദര കാഴ്ച്ച. ജൂണില്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി തുറന്നു നല്‍കിയ ഈ അത്ഭുത പാലം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെയാകെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാവുകയാണ്. ഈ പാലത്തില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

കാടിന് നടുവില്‍ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലെ പാലം എന്ന വിശേഷണമാണ് പലരും ഈ പാലത്തിന് നല്‍കുന്നത്‌. സഞ്ചാരികളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുത പ്രതികരണത്തില്‍ പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കളും ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ നിര്‍മിതി ലോകം മുഴുവന്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പാലത്തിന്റെ നിര്‍മാതാക്കളായ ടി.എ ലാന്‍ഡ്‌സകെയ്പ്പ് ആര്‍ക്കിടെക്ച്ച്വര്‍ സ്ഥാപകന്‍ വു വിയറ്റ് ആന്‍ എ.എഫ്.പിയോട് പറഞ്ഞു.

1919ല്‍ ഫ്രെഞ്ചുകാര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഈ ഹില്‍സ്റ്റേഷനില്‍ 150 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലാണ് സുവര്‍ണ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാലത്തിന് പുറമെ കേബിള്‍ കാറുകള്‍, കോട്ട, പള്ളി, മെഴുക് മ്യൂസിയം എന്നിവയും ഈ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വിയറ്റ്‌നാമീസ് ഭാഷയില്‍ കോ വാങ് എന്നാണ് സുവര്‍ണ പാലം അറിയപ്പെടുന്നത്. ടനാങ് നഗരം മുഴുവനായും ഈ പാലത്തില്‍ നിന്ന് കാണാമെന്നതാണ് പാലത്തിലെ മറ്റൊരു ആകര്‍ഷണം. ലോകത്തില്‍ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു പാലം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് സഞ്ചാരികളില്‍ ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയിലെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തില്‍ നിര്‍ണായക ശക്തിയാവാന്‍ വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് വിയറ്റ്‌നാമില്‍ ഉടനീളം സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാത്രം 13 മില്യണ്‍ വിദേശ സഞ്ചാരികളാണ് വിയത്‌നാമിലെത്തിയത്. സുവര്‍ണ പാലത്തിന് പുറമെ ഇതേ മാതൃകയില്‍ വെള്ളി പാലവും വിയറ്റ്‌നാമില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

This pedestrian bridge in Vietnam was opened to the public in June. Known as the Golden Bridge, it stands 1,400m above sea level above the Ba Na hills and is a work of art. pic.twitter.com/8dGRXSVWvu