ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടേയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടേയും സഹായം അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്ന പാക് അധീന കശ്മീര്‍ സ്വദേശിയുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. 'വരൂ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ...' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നത് മാലിക് വസീം എന്നയാളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ടൈംസ് നൗ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പോലീസ് തന്റെ വീട് സീല്‍ ചെയ്തുവെന്നും കുടുംബത്തെയും കുട്ടികളെയും കൂട്ടി തെരുവില്‍ താമസിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനായെന്നും വസീം ആരോപിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ സ്വത്തുക്കള്‍ ഇന്ത്യയുടേതും സിഖുകാരുടേതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോടും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടും അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നത്.

'പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഞങ്ങളുടെ വീട് സീല്‍ ചെയ്തു. വീട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുതരാന്‍ ഞാന്‍ മുസാഫറാബാദ് കമ്മീഷണറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം തെരുവിലാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ അതിന് കമ്മീഷണറും തഹസില്‍ദാരും ഉത്തരവാദികളാണ്.' - മാലിക് വസീം പറഞ്ഞു.

വീട് തുറന്ന് നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായം തേടാന്‍ താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകുമെന്നം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഞാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ക്രൂരതകളില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോടും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.''-അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

#Breaking #Muzaffarabad #AzadKashmir ppl invite @PMOIndia to rescue them, pleading @narendramodi for help saying that their properties belong to India & Hindus & Sikhs. Police has sealed house of a citizen & forced his family & children to live on the street in this January cold. pic.twitter.com/IJLEeOjtbl