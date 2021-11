ബെയ്​ജിങ്: ജീവനക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ചൈനയിലെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികളെ മണിക്കൂറുകളോളം തടഞ്ഞുവച്ചു. ചൈനയിലാണ് സംഭവം. സ്റ്റാഫിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുട്ടികളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയശേഷം ഫലം വരുന്നതുവരെ സ്‌കൂളില്‍ പൂട്ടിയിട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ബിബിസിയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അര്‍ധരാത്രിയായിട്ടും കുട്ടികളെ പുറത്ത് വിടാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്നറിയാതെ ആകാംക്ഷയോടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം രക്ഷിതാക്കള്‍ സ്‌കൂളിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. ഏഴ് വയസിനും 12 വയസിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കൊടുവില്‍ പ്രാദേശിക സമയം ഏകദേശം രാത്രി 11.30യോടെ പുറത്ത് വന്ന സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, ചില കുട്ടികള്‍ ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് പറയുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സ്‌കൂളില്‍ തന്നെ രാത്രി ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ സ്‌കൂളിലെത്തിക്കാന്‍ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഫലം വന്നാല്‍ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവരെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം വിട്ടയക്കുമെന്നും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചതായി പ്രാദേശിക ന്യൂസ് വെബ്‌സൈറ്റായ ജിമു ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സ്‌കൂളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാര്‍ഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി. എന്നാല്‍ എത്ര കുട്ടികളെയാണ് സ്‌കൂളില്‍ തടഞ്ഞുവെച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ചില വാര്‍ത്താമാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 35 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയതായാണ് വിവരം. സ്‌കൂള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

