ബീജിങ്: ചൈനയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ അതി തീവ്രഘട്ടം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അധികൃതര്‍. പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതില്‍ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് കുറഞ്ഞുവെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതായി ചൈനീസ് നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കമ്മീഷന്‍ വക്താവ് മീ ഫെങിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ സിന്‍ഹുവ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാനിലെ ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയില്‍ നിന്നും ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുകളുണ്ട്. ഹൂബെയില്‍ എട്ട് കേസുകളും ഹൂബെയ്ക്ക് പുറത്ത് ഏഴ് കേസുകളും മാത്രമാണ് ബുധനാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചകളില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇവയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് മീ ഫെങ് പറഞ്ഞു.

ചൈനയില്‍ ഇതുവരെ 80,932 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതില്‍ 3056 പേര്‍ മരിച്ചു. 50,316 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. അതേസമയം ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് കൊറോണ വൈറസ് അനിയന്ത്രിതമായി വ്യാപിക്കുകയാണ്. വൈറസ് 121 രാജ്യങ്ങളില്‍ പടര്‍ന്നതോടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മഹാമാരിയായി ലോകാരോഗ്യസംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

നിലവില്‍ വിവിധരാജ്യങ്ങളിലെ 1,22,289 പേര്‍ക്കാണ് കെറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 4389 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇറ്റലിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊറോണ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇറാനിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്.

പുതിയൊരു വൈറസ് ഉണ്ടാകുകയും അത് ലോകംമുഴുവന്‍ പടരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന അത് മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പുതിയ വൈറസായതിനാല്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഇതിനെതിരേ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്നതും ലോകാരോഗ്യസംഘടന കണക്കിലെടുക്കും.

