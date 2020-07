ബെയ്ജിങ്: ആവശ്യത്തിന് വേവിക്കാത്ത മത്സ്യം കഴിച്ച അമ്പത്തഞ്ചുകാരന്റെ കരളിനുള്ളില്‍ ഫ്‌ളാറ്റ് വേംസ്(Flatworms) മുട്ടയിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് കരളിന്റെ പാതി ഭാഗം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ചൈനയിലാണ് സംഭവം.

വിശപ്പില്ലായ്മ, വയറിളക്കം, തളര്‍ച്ച, വയറുവേദന തുടങ്ങിയവ അനുഭവപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. നാലുമാസത്തോളമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഹാങ്ഷു ഫസ്റ്റ് പീപ്പിള്‍സ് ആശുപത്രിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നതായി ടൈംസ് നൗ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സ്‌കാനിങ്ങിന് വിധേയനാക്കിയപ്പോള്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരളിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി 19 സെന്റി മീറ്റര്‍ നീളവും 18 സെന്റി മീറ്റര്‍ വീതിയുമുള്ള ഒരു ആവരണം കണ്ടെത്തി. ഈ ആവരണത്തിന് മുകളില്‍ മുഴകളും വളരാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വിശദ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം, ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ലോണോര്‍ക്കിയാസിസ്(പാരസൈറ്റിക് ഫ്‌ളാറ്റ് വേംസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം) ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

കരളിനു മീതേ രൂപപ്പെട്ട ആവരണത്തില്‍നിന്ന് ദ്രാവകം നീക്കം ചെയ്യാനും അതിലൂടെ അതിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതിന് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും കരളില്‍ നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന മുഴകള്‍ അതേപടി തുടര്‍ന്നു.

ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കരളിന്റെ രോഗബാധിതമായ ഭാഗം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തു. നീക്കം ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഫ്‌ളാറ്റ് വേംസിന്റെ നിരവധി മുട്ടകളും കണ്ടെത്തി.

സ്വദേശത്തുവെച്ച് താന്‍ മതിയായ വിധം പാകം ചെയ്യാത്ത മീന്‍ കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രോഗി ഡോക്ടര്‍മാരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മീനിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്‌ളാറ്റ് വേംസ്, രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെത്തി കരളില്‍ മുട്ടയിട്ടതാവാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

