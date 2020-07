കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാള്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശര്‍മ ഒലിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ കരുനീക്കങ്ങള്‍ നടത്തി ചൈന. കെ.പി. ശര്‍മ ഒലിയുടെ സ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ചൈനീസ് അംബാസിഡര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി നേതാവ് ജല നാഥ് ഖനാലിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബിദ്യ ദേവി ഭണ്ഡാരി, പാര്‍ട്ടി നേതാവായ മാധവ് കുമാര്‍ നേപ്പാള്‍ എന്നിവരേയും അംബാസിഡര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

നേപ്പളിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തില്‍ ചൈന ഇടപെടുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് ഒലിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് അംബാസിഡറുടെ നീക്കങ്ങള്‍. നേപ്പാള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചൈനീസ് അംബാസിഡര്‍ ഇടപെടുന്നതും കെ.പി. ശര്‍മ ഒലിയുടെ നിലപാടുകളും നേപ്പാളില്‍ പരക്കെ വിമര്‍ശനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കെ.പി. ശര്‍മ ഒലിയെ പുറത്താക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരില്‍ മുന്‍നിരയിലുള്ള പാര്‍ട്ടി ഉപചെയര്‍മാന്‍ പ്രചണ്ഡയുമായി ചൈനീസ് അംബാസിഡറുടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിട്ടില്ല. അംബാസിഡറെ കാണാന്‍ പ്രചണ്ഡ വിസമ്മതിച്ചതായി പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ചൈനീസ് അംബാസിഡറുടെ നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എംബസിയും രംഗത്തെത്തി. നേപ്പാള്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി പ്രശ്‌നത്തിലാകുന്നത് കാണാന്‍ ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും നേതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കണമെന്നും ഐക്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും എംബസി വക്താവ് നേപ്പാളി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒലി രാജി വെയ്ക്കണമെന്ന് പാര്‍ട്ടി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ ആവശ്യം ഉയന്നിരുന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ പരാജയമാണ് രാജി ആവശ്യത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. സര്‍ക്കാരിനെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതില്‍ ഒലി പരാജയമാണെന്നും സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ നേതാക്കള്‍ നിലപാടെടുത്തു.

തന്നെ അധികാരത്തില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒലി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍നിന്ന് രാജി ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയല്ല താനാണ് ഒലിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രചണ്ഡ വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനവും പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനവും ഒലി ഒഴിയണമെന്നാണ് പ്രചണ്ഡ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

