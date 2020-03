ബെയ്ജിങ്: ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാസ്‌ക്കുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കമ്പനി തങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ചൈനീസ് വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ബിവൈഡി. ചൈനയിലെ മുന്‍നിര ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാതാക്കളാണ് ബിവൈഡി ഗ്രൂപ്പ്. ചൈനയിലെ ഷെന്‍സെന്‍ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തില്‍ ദിവസംതോറും 50 ലക്ഷം മാസ്‌കുകളാണ് ബിവൈഡി നിര്‍മിക്കുന്നത്. ദിവസം മൂന്ന് ലക്ഷം അണുനാശിനി ബോട്ടിലും ഇവിടെ നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്.

കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതലാണ് ബിവൈഡി മാസ്‌ക് നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചത്. ഒരുമാസത്തിനകം മാസ്‌ക് നിര്‍മാണത്തില്‍ ലോകത്ത് ഒന്നമതാകാനും സാധിച്ചു. ചൈനയില്‍ കൊറോണ പടര്‍ന്നുപിടിച്ചപ്പോള്‍ മൂന്ന് ലക്ഷം മുതല്‍ അഞ്ച്‌ ലക്ഷം യൂണിറ്റ് മാസ്‌കാണ് ദിവസംതോറും കമ്പനി നിര്‍മിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോകത്താകമാനം വൈറസ് ബാധ വ്യാപിച്ചതോടെ നിര്‍മാണം 50 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു.

കൊറോണ ഏറെ നാശം വിതച്ച ചൈനയിലെ ആശുപത്രികളിലും മറ്റും മാസ്‌ക് ക്ഷാമം നേരിടാതെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയതും ബിവൈഡിയാണ്. ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാത്രിയിലും പകലും നൂറിലേറെ ജീവനക്കാര്‍ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുണ്ടെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബിവൈഡിയുടെ നിലവിലെ പ്ലാന്റിനുള്ളില്‍ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് മാസ്‌ക് നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പണിപൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. നിലവില്‍ ചൈനയിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാസ്‌ക് നിര്‍മാണം നടക്കുന്നത്‌. ചൈനയിലെ ദേശീയ വികസന പരിഷ്‌കരണ കമ്മീഷന്‍ കണക്കുപ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 22ന് മാത്രം 4.8 കോടി മാസ്‌ക് ചൈനയിലാകെ വിവിധ കമ്പനികള്‍ നിര്‍മിച്ചു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നിര്‍മിച്ച യൂണിറ്റുകളെക്കാള്‍ 2.8 മടങ്ങ് കൂടുതലാണിത്.

1995ല്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകള്‍ക്ക് ബാറ്ററി നിര്‍മിച്ചാണ് ബിവൈഡി വ്യവസായം ആരംഭിച്ചത്. നിലവില്‍ ബാറ്ററി കാര്‍, ഹൈബ്രിഡ് കാര്‍, പാസഞ്ചര്‍ വാഹനം, വാണിജ്യ വാഹനം തുടങ്ങി നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ ബിവൈഡി നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബസുകള്‍ നിര്‍മിച്ച് നല്‍കുന്നതും ഈ ചൈനീസ് വാഹന നിര്‍മാതാക്കളാണ്.

