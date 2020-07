ന്യൂഡൽഹി: ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ- ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തിന്റെ പിന്നിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണങ്ങളല്ലെന്ന വിലയിരുത്തൽ. 2017-ലെ ദോക്‌ലാം സംഘർഷമാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമാകാന്‍ ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഗൽവാനിൽ നടന്നതെന്നുമാണ് അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റിംസൺ സെന്ററിലെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യാ പ്രോഗ്രാം കോ ഡയറക്ടർ യുൻ സുൻ പറയുന്നത്. ചൈന വിഷയങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്‌ യുൻ സുൻ.

ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ-ചൈന അതിർത്തികൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ദോക്‌ലാമിൽ ചൈനയുടെ റോഡ് നിർമാണം തടയാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചത് ചൈനയെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞുവെന്നാണ് യുൻ സുൻ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തല്ല റോഡ് നിർമിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ അതിൽ ഇടപെടാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകുമെന്ന് ചൈന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല ദോക്‌ലാമിൽ ഇന്ത്യ- ചൈന സൈനികർ മുഖാമുഖം നിലകൊണ്ടത് 73 ദിവസമാണ്. ഇന്ത്യ പിന്നോട്ട് പോകാതെ നിലയുറപ്പിച്ചതാണ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യയോടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ ചൈന മാറ്റം വരുത്താൻ കാരണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യാ ടുഡേയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ഇവർ പറഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യ യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചൈന ആരോപിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റോഡ് നിർമാണമുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ വളരെവേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനെ ചൈന കാണുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖ എന്താണെന്നതിൽ ഇരുവിഭാഗത്തും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണുള്ളത്.

ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണരേഖ എന്ന് കരുതുന്നിടത്തല്ല ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണരേഖ. അതിനാൽ ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം നടത്തുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൈന കണക്കാക്കുന്നത് നിയന്ത്രണരേഖ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായാണ്. ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അക്രമാസക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും യുൻ സുൻ പറയുന്നു. കേവലം ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന ആശങ്ക മാത്രമല്ല ചൈനയെ നയിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2020 ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായക സമയമാണ്. ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ, കൊറോണ വ്യാപത്തെ തുടർന്നുള്ള ആഗോളപരമായ ഒറ്റപ്പെടൽ, അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഭീഷണികൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാരിനെ ഞെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നത്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് തങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ തങ്ങളുടെ സൈനികശേഷി വർധിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ മറുവിഭാഗം ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായി വിലയിരുത്തുന്നു.

എന്നാൽ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയെ അവർ കാണുന്നത് സുരക്ഷാ പ്രശ്നമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഏഷ്യയിലെ ശാക്തിക രാജ്യമാകാനുള്ള മത്സരത്തിലെ എതിരാളിയായാണ്. എന്നാൽ ചൈനയുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി അമേരിക്കയാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. ചൈനയുടെ താത്‌പര്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല സൈനികമായി പോലും തങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് അമേരിക്കയാണെന്നാണ് ചൈന കരുതുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൈനയാണ് പ്രധാന ഭീഷണി.

അമേരിക്കയെ ഒരു ഭീഷണിയായി ചൈന കരുതുകയും അതേസമയം ഇന്ത്യ ആ രാജ്യവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ചൈന സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് തങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചൈന കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും പരമാധികാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ചൈനയും നിലപാടെടുക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ ചൈന അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് പ്രദേശത്തെ തങ്ങളുടെ മേൽകൈക്ക് കോട്ടമുണ്ടായേക്കാമെന്നാണ്. അതിനെ മറികടക്കാൻ അവർ അടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചിന്തിക്കുന്നത് തങ്ങൾ വീണ്ടും ദുർബലമാകുന്നുവെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായി അടുത്ത നീക്കം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാകും.

സൈനികമായ ഇത്തരം ശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ ഒരിക്കലും പരിഹാരം നേടിത്തരുന്നില്ല. പകരം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും സമവായങ്ങളുമാണ് സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയെന്ന് യുൻ സുൻ പറയുന്നു. ഇരുരാജ്യത്തെയും ഭരണ നേതൃത്വങ്ങൾ പരസ്പര ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടാൽ സൈനികമായ ഇത്തരം അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:China was surprised in Doklam, never thought India would challenge it: China expert Yun Sun