വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് വ്യാപനം മറച്ചുവയ്ക്കാന്‍ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന് കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ പുറത്ത്. കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ പണം നല്‍കി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കൃത്രിമം കാണിക്കാന്‍ ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും പ്രാദേശിക പ്രചാരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കും ചൈനീസ് ഭരണകൂടം നല്‍കിയ രഹസ്യ നിര്‍ദേശത്തിന്റെ രേഖകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്.

കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാരിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ അധികൃതര്‍ വളരെയേറെ പരിശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ്, പ്രോപബ്ലിക്ക റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ പറയുന്നത്‌. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിച്ചതിനൊപ്പം സുരക്ഷാ സേനയെ നിയോഗിച്ചും എതിര്‍ശബ്ദങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ചൈന ശ്രമിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ചൈനയില്‍ കോവിഡിനെക്കുറിച്ച് തുടക്കത്തില്‍തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയ ശേഷം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഡോ. ലി വെന്‍ലിയാങിന്റെ മരണവാര്‍ത്ത വായനക്കാര്‍ക്ക് പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നല്‍കരുതെന്ന് അധികൃതര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ട്രെന്റിങ് പേജുകളില്‍നിന്ന് ഡോക്ടറുടെ പേര് സാവധാനം ഒഴിവാക്കാനും നിര്‍ദേശിച്ചു. ഹാഷ്ടാഗ് ഒഴിവാക്കണം, ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാര്‍ത്ത നല്‍കരുത്, ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ ഒഴിവാക്കണം തുടങ്ങിയ കര്‍ശന നിര്‍ദേശങ്ങളും അധികൃതര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്നും നിരവധി മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്കെതിരേയുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടം വിദേശ സംഭാവനകളെ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന തെറ്റായ ധാരണ ഇത് നല്‍കുമെന്നാണ് നിര്‍ദേശത്തില്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ജനം എന്തു വായിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരവധി സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍ ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകളുടെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം സ്വന്തമാക്കാന്‍ ചൈന ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന രേഖകളെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപ്തി ചൈന കുറച്ചുകാണിക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെ ഒട്ടേറെ തവണ യു.എസ്. ആരോപിച്ചിരുന്നു.

