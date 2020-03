ബെയ്ജിങ്: ലോകമെമ്പാടും പടര്‍ന്നുപിടിച്ച കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാന്‍ ചൈനയും അമേരിക്കയും ഒന്നിച്ചുനില്‍ക്കണമെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഷി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ചൈനയിലെ ചില നഗരങ്ങളും കമ്പനികളും അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യ സഹായവും മറ്റും നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഷി വ്യക്തമാക്കി.

ഇരുരാഷ്ട്ര നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെ വൈറസിനെ നേരിടാന്‍ ചൈനയും അമേരിക്കയും ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം കൊറോണ പ്രതിരോധനത്തിന് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണവും ഷി ജിന്‍പിങ് ട്രംപിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വൈറസ് വ്യാപനത്തില്‍ തുടക്കം മുതല്‍ ചൈനയെ പഴിച്ച ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ ടെലിഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടത്. വൈറസ് ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ അമേരിക്ക ചൈനയെക്കാള്‍ മുന്നിലെത്തിയതോടെയാണ് ഗുരുതരമായ കൊറോണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് ചൈനയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറായത്.

നേരത്തെ കൊറോണ വൈറസിനെ ചൈനീസ് വൈറസ് എന്ന് വിളിച്ച് ട്രംപും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക് പോംപെയും ചൈനയെ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം അമേരിക്കന്‍ സൈനികരാണ് വൈറസിനെ ചൈനയിലെ വുഹാനിലേക്കെത്തിച്ചതെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവും ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വൈറസിനെ നേരിടാന്‍ ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

അമേരിക്കയില്‍ നിലവില്‍ 85,612 പേര്‍ക്കാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1301 പേര്‍ മരിച്ചു. അതേസമയം വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയില്‍ 81,340 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 3292 പേര്‍ മരിച്ചു.

