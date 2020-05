ജനീവ: കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതില്‍നിന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ ചൈന തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ സിഐഎ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജനുവരിയില്‍ ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ചൈന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ചൈന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സിഐഎ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നതായി അമേരിക്കയിലെ ന്യൂസ്‌വീക്ക് മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണം ചൈനയാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നുവെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സിഐഎ റിപ്പോര്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകളും ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ ചൈന സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായുള്ള സൂചനകള്‍ നല്‍കി നേരത്തെ ജര്‍മന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തില്‍നിന്നു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിങ്പിങ് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയെ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചതായാണ് ജര്‍മന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും ന്യൂസ്‌വീക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ചൈനയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ വൈറസ് വലിയ തോതില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടിയാലോചനകള്‍ക്ക് ശേഷം ജനുവരി 30-ന് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

