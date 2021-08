ബെയ്ജിങ്: അഫ്ഗാനിലെ താലിബാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൈന. തുറന്നതും എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതും പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ചൈന വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു സര്‍ക്കാരിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ആ സര്‍ക്കാരിന്റെ രൂപവത്കരണം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു ശേഷം നയതന്ത്രപരമായ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് സാവോ ലിജിയാന്‍ പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് ശേഷം അതിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള രീതി. അഫ്ഗാന്‍ വിഷയത്തില്‍ ചൈനയുടെ നിലപാട് വ്യക്തവും സ്ഥിരവുമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍, അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കനുസരിച്ച് തുറന്നതും എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതും പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപത്കരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ വിവിധ കക്ഷികള്‍ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങളും അത്യാഹിതങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പ്രശ്‌നരഹിതമാക്കുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വക്താവ് പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ അയല്‍ രാജ്യം എന്ന നിലയിലും അടുത്ത സുഹൃദ് രാജ്യം എന്ന നിലയിലും അഫ്ഗാന്‍ ജനതയോട് സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായ നയമാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത്. ഇത് ഒരിക്കലും മാറില്ല. അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിനും അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നതിനും സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ചൈന തുടര്‍ന്നും പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നും ചൈനീസ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

