ബീജിങ്: യുഎസ് സഹായം നിര്‍ത്തിയതിന് പിന്നാലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനക്ക് കൂടുതല്‍ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ചൈന. കോവിഡ് 19 നെതിരായ ആഗോള പോരാട്ടത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 30 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ അധികസഹായം നല്‍കുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വാക്താവ് ഹുവ ചുന്‍യിങ് പറഞ്ഞു.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭാവനയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാര്‍ച്ചില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനക്ക് ചൈന 20 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ചൈനീസ് വക്താവ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ഉറവിടമായിരുന്ന അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സഹായം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനീസ് ആഭിമുഖ്യം പുലര്‍ത്തുന്നുവെന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നടപടി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൈന ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒക്ക് കൂടുതല്‍ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

