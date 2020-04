ബീജിങ്: നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി അവിടെ വീണ്ടും വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ചൈനയിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 39 പേരിലാണ്. അതേസമയം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ വൈറസ് ബാധയുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും വൈറസിനെ തുരത്താൻ സസാധിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നമാണ് ചൈനീസ് അധികൃതർക്കുള്ളത്.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ 78 ആണ്. ഞായറാഴ്ച വരെ ഇത് 47 ആയിരുന്നു. ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയധികം വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചൈനീസ് അധികൃതരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് വൈറസ് ബാധയേറ്റ് എത്തുന്നവർ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവർ ഇവരിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് രോഗം പകരാമെന്നതാണ് ചൈനയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ച 39 കേസുകളിൽ 38 എണ്ണവും ചൈനയ്‍ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവരാണ്. പ്രാദേശികമായി രോഗം പകർന്ന ഒരാൾ ഗ്വാങ്ഡോങ് പ്രവിശ്യയിലെ താമസക്കാരനാണ്.

നിലവിൽ ചൈനയിലെ പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 81,708 പേരിലാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 3,331 പേർ മരിച്ചു. രോഗപ്പകർച്ച തീവ്രമായ സമയത്ത് ദിവസേന നൂറിനുമുകളിൽ ആളുകളിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത്. എന്നാൽ പുതിയ കേസുകൾ ഇപ്പോഴും ദിവസേനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്.

വിദേശത്തുനിന്ന് ചൈനയിലേക്കെത്തുന്നവർക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. മാത്രമല്ല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്തവരെ കണ്ടെത്തി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളോട് ചൈനീസ് സർക്കാർ ആവശ്യുപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

