ബെയ്ജിങ്: അമേരിക്കയുടെ ചാരവിമാനം തങ്ങളുടെ നോ ഫ്‌ളൈ സോണില്‍ കടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ചൈന. ചൈന സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുന്ന മേഖലയിലാണ് അമേരിക്കയുടെ ചാരവിമാനം കടന്നതെന്നും ഇത് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കലാണെന്നും ചൈന കുറ്റപ്പെടുത്തി.

വടക്കന്‍ ചൈനയിലെ ഒരു പ്രദേശത്തിനു മുകളിലൂടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ചാരവിമാനം പറന്നത്. ഇത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാനിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്- പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് വു ക്വിയാനെ ഉദ്ധരിച്ച് ചൈനീസ് വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അമേരിക്കയുടെ നടപടി തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കും ഒരു പക്ഷെ അപകടങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകുമായിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ നീക്കം പ്രത്യക്ഷമായ പ്രകോപനമാണ്. ഇത്തരം പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങളെ ചൈന ശക്തമായി എതിര്‍ക്കും. യു.എസ്. നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചതായും ചൈന അറിയിച്ചു.

