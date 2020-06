ബെയ്ജിങ്: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) വിടാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിച്ച് ചൈന. പുറത്തുപോകല്‍ അമേരിക്കയുടെ ശീലമാണെന്നാണ് ചൈന പ്രതികരിച്ചത്. അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്തുടരലും ഏകപക്ഷീയതയുമാണ് തീരുമാനം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചൈന പറഞ്ഞു.

ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും കരാറുകള്‍ റദ്ദാക്കുന്നതും അമേരിക്കയുടെ പതിവാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് ഷാവോ ലിജിയാന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയും ധനസഹായവും നല്‍കണമെന്ന് ചൈന അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ഷാവോ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ്-19 വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ അവര്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അതിനാല്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം അമേരിക്ക അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും തീരുമാനത്തേപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കവേ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

