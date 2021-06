ബെയ്ജിങ്: ചൈനയിലെ ആനവളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് 15 അംഗങ്ങളുള്ള ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങിനടക്കാന്‍ തുടങ്ങി. നടന്ന് നടന്ന് 500 കിലോമീറ്ററാണ് ആനക്കൂട്ടം ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചത്. നടത്തം വെറും കാട്ടിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന്‌ കരുതിയെങ്കില്‍ തെറ്റി. കാടും നാടും റോഡും എന്തിന് വീട് പോലും ആനക്കൂട്ടത്തിനൊരു പ്രശ്‌നമായില്ല. ചൈനയിലെ തിരക്കുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ പോലും ആരെയും കൂസാതെ ആനക്കൂട്ടം ട്രെക്കിങ് തുടര്‍ന്നു. ഈ നടത്തത്തില്‍ 10 ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ(ഏകദേശം ഏഴ് കോടി രൂപ) നാശനഷ്ടമാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത്.

