ഒരു കൊല്ലത്തിലേറെ നീണ്ട യാത്രക്കൊടുവില്‍ ചൈനയിലെ ആനക്കൂട്ടം സ്വന്തം 'സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്‌' മടങ്ങുന്നു. വിവിധ വലിപ്പത്തിലും പ്രായത്തിലുമുള്ള ആനകളടങ്ങുന്ന സംഘം തങ്ങളുടെ പ്രകൃത്യാലുള്ള താവളമായ ഷിങ്ഹുവാന്‍ബന്ന ദായ് ഓട്ടോണമസ് പ്രിഫക്ചറിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതായാണ് സൂചന. ഞായറാഴ്ച രാത്രി സംഘം യുന്നനിലെ യുവാന്‍ജിയാങ് നദി കടന്നു.

VIDEO: A herd of wild elephants in China left home 16 months ago and have been wandering in Yunnan. Three dozen forestry firefighters now have the jumbo task of shepherding the elephants safely home pic.twitter.com/DK9TY5dSmK