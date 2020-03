ബെയ്ജിങ്: കൊറോണ വ്യാപനത്തിനേതിരേ ചൈന നടത്തിയ പോരാട്ടത്തെ പ്രശംസിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. കൊറോണ വ്യാപനത്തിനെതിരേ പൊരുതി ജയിച്ച ചൈനയുടെ പാത യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുടരാനാവുമോ എന്ന സംശയവും ലോകാരോഗ്യസംഘടന പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസത്തിനിടെ ഒരു പുതിയ കേസ് മാത്രമാണ് ചൈനയില്‍ പുതുതായുണ്ടായത്. കൊറോണയെ തുരത്തുന്നതിലെ ചൈനയുടെ വിജയം ലോകത്തിന് മൊത്തം പ്രതീക്ഷയേകുന്നുവെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗെബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു.

ജനുവരിയില്‍ കൊറോണ വ്യാപനം വര്‍ധിച്ചതോടെ ചൈനീസ് സർക്കാൻ വുഹാന്‍ മേഖല പൂര്‍ണ്ണമായും ബന്തവസ്സാക്കിയിരുന്നു. 1.1കോടി ജനങ്ങളാണ് ആ കാലങ്ങളില്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഹ്യുബി പ്രവിശ്യയില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി. 5കോടി ജനങ്ങളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടത്. മാത്രവുമല്ല ക്വാറന്റൈന്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഇവിടങ്ങളില്‍ പോലീസ് നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹ്യൂബി പ്രവിശ്യയിലേക്ക് 42,000 ഡോക്ടര്‍മാരെയാണ് ചൈന നിയോഗിച്ചത്.

വുഹാനില്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ പിരീഡിനു ശേഷം കേസുകളില്‍ വലിയ കുറവാണുണ്ടായത്. മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് ചൈനയില്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പ്രവേശനം പോലും നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

99.1 ഫാരന്‍ഹീറ്റ് പനി രേഖപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്ക് പോലും സമ്പര്‍ക്കവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി ഐസൊലേഷനില്‍ ഇട്ടു. ഏകാധിപത്യ സര്‍ക്കാരായതു കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ശക്തമായ നടപടികളെടുത്ത് ചൈനയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുപോവാനായതെന്നും നിരീക്ഷണമുണ്ട്.

