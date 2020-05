കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചൈനയിലെ നിശാക്ലബുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സാധാരണഗതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. എന്നാല്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ ഇല്ലാതില്ല. ഗ്ലാസുകളില്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കിയിരുന്ന ലഹരി ഇപ്പോള്‍ ഡിസ്‌പോസിബിള്‍ ഗ്ലാസുകളിലാണ് നല്‍കുന്നത്. കൂടാതെ സാനിറ്റൈസറും മാസ്‌ക്കും ഗ്ലൗസും ക്ലബുകളുടെ ഭാഗമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്.

ക്ലബുകളിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രവേശനം. കൂടാതെ സന്ദര്‍ശകരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തഗത വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തും. ബൗണ്‍സര്‍മാര്‍, ബാര്‍ ടെന്‍ഡര്‍മാര്‍, വെയ്റ്റര്‍മാര്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ ജീവനക്കാരും മാസ്‌ക്കും ഗ്ലൗസും ധരിച്ചാണ് മുഴുവന്‍ സമയവും ക്ലബില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ ധരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിച്ചാണെത്തുന്നത്.

വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില്ലുഗ്ലാസുകള്‍ മിക്കയിടത്തും ഒഴിവാക്കി. പകരം ഡിസ്‌പോസിബിള്‍ ഗ്ലാസുകള്‍ ഇടം പിടിച്ചു. ക്ലബുകളുടെ മിക്കഭാഗങ്ങളിലും സാനിറ്റൈസര്‍ ഡിസ്‌പെന്‍സേഴ്‌സ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാതിലുകളുടെ കൈപ്പിടികളും ടോയ്‌ലറ്റുകളും ഇടയ്ക്കിടെ അണുനശീകരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ക്ലബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പ്രവര്‍ത്തനസമയത്തിന് ശേഷവും മൊത്തമായി അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന സാമ്പത്തികകേന്ദ്രമായ ഷാങ്ഹായിയിലെ പ്രമുഖ നിശാക്ലബായ 44KW ല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഇരിക്കുകയും സാമൂഹികാകലം പാലിക്കാതെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടസ്ഥലമാണ് 44KW. ആറാഴ്ചത്തെ അടച്ചിടലിന് ശേഷം മാര്‍ച്ച് പകുതിയോടെയാണ് ക്ലബ് പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം സാധാരണ രീതിയിലേക്കെത്താന്‍ പിന്നെയും കാലതാമസം നേരിട്ടു.

സുരക്ഷാഭീതിയെ തുടര്‍ന്ന് സന്ദര്‍ശകര്‍ എത്താന്‍ മടിച്ചിരുന്നതായി ക്ലബിന്റെ ഉടമ ചാള്‍സ് ഗുവോ വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രില്‍ അവസാനത്തോടെ ക്ലബിലെത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ശരാശരി വ്യാപാരത്തിലേക്കെത്താന്‍ മെയ് പകുതി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതായും ചാള്‍സ് പറഞ്ഞു.

44KW Night Club, Photo: smartshangai.com

ഏഷ്യന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ക്ലബുകളാണ്. ദക്ഷിണകൊറിയയില്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കോവിഡ് കേസുകള്‍ ക്ലബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടാംഘട്ട വൈറസ് വ്യാപനസാധ്യത മുന്നില്‍ കണ്ട് ക്ലബുകള്‍ വീണ്ടു അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നു.

ക്ലബില്‍ ചെലവിടുമ്പോള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകളെടുത്ത ശേഷമാണ് ക്ലബിലേക്കെത്തുന്നതെന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ പറയുന്നു. 2019 ല്‍ പുതിയ കൊറോണവൈറസ് ഉത്ഭവിച്ചതും ആദ്യമായി വ്യാപിച്ചതും ചൈനയിലായിരുന്നെങ്കിലും മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ രാജ്യത്ത് കുറവുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ കോവിഡ് ഭീതിയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ ചൈനയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയകളെല്ലാം സാധാരണനിലയിലേക്കെത്തുകയാണ്. .

Content Highlights: China's nightclubs back in full swing as coronavirus epidemic is under control