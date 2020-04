ബെയ്ജിങ്: ചൈനയില്‍ ആറ് ആഴ്ചകള്‍ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന എണ്ണം കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ ഞായറാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 108 പുതിയ കേസുകളാണ് ചൈനയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയ ശേഷം ഒന്നര മാസത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന രോഗബാധയാണിത്. വൈറസ് ബാധയുടെ രണ്ടാം തരംഗമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചൈനയില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

മാര്‍ച്ച് ആറിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 143 പേരുടെ രോഗബാധയാണ് ഇതിനു മുന്‍പത്തെ ഉയര്‍ന്ന സംഖ്യ. അതിനു ശേഷമുണ്ടാകുന്ന കൂടിയ രോഗബാധയാണ് ഞായറാഴ്ചത്തേത്. പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 98 പേരും രാജ്യത്തിനു പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരാണെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

റഷ്യയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ഹെയ്‌ലോങ്ജിയാങ് പ്രവിശ്യയിലെ 56 പുതിയ കേസുകളില്‍ 49 എണ്ണവും റഷ്യയില്‍നിന്നെത്തിയവരിലാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത്. വൈറസ് ബാധിച്ചവര്‍ പുറത്തുനിന്നെത്തുന്നതു മൂലം ചൈനയില്‍ രണ്ടാം തരംഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.

റഷ്യന്‍ അതിര്‍ത്തിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും രാജ്യത്തേയ്‌ക്കെത്തുന്നവരെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ശക്തമാക്കിയതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന രോഗവ്യാപന തോത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചൈനയില്‍ പിന്നീട് ഇത് കുറഞ്ഞുവരുകയും മാര്‍ച്ച് പകുതിയോടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. നിലവില്‍ ചൈനയിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 82,160 ഉം ആകെ മരണസംഖ്യ 3,341 ഉം ആണ്.

