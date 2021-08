വുഹാന്‍: കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ചൈന വളരെ വേഗത്തില്‍ തന്നെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചൈനയില്‍ കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പല പ്രവിശ്യകളിലും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം. ചൈനയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെയും രോഗികളുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരേയും വീടിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടാണ് പ്രതിരോധം. പി.പി.ഇ കിറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീടുകളുടെ പുറത്തുനിന്ന് വാതില്‍ പൂട്ടിയ ശേഷം ലോഹ വടികള്‍ കുറുകെ വെച്ച് ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആണിയടിക്കുന്നതാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണുന്നത്.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ വുഹാനില്‍ കണ്ട പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തനമാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതെന്ന് കിയോനി എവറിംഗ്ടണ്‍ തായ്വാന്‍ ന്യൂസില്‍ എഴുതുന്നു. അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ ഇതിന്റെ വീഡിയോ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

യൂട്യൂബ്, ട്വിറ്റര്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് തുടങ്ങി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ചൈന കോവിഡ് പ്രതിരോധം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുളളവര്‍ ഒരു ദിവസം 3 തവണയിലേറെ വീടിന്റെ വാതിലുകള്‍ തുറന്നാല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവരെ വീടില്‍ പൂട്ടിയിടുമെന്ന് യൂട്യൂബില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നതായി തായ്വാന്‍ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

17 പ്രവിശ്യകളിലായി 143 കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 9ന് ചൈന നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതില്‍ 35 പേര്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരും 108 പേര്‍ പ്രദേശവാസികളുമാണ്.

