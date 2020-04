ബെയ്ജിങ്: ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയില്‍ നിന്നും ആശ്വാസവാര്‍ത്ത. ചൊവ്വാഴ്ച ചൈനയില്‍ പുതിയ കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ചൈനീസ് ദേശീയ ആരോഗ്യകമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ജനുവരിയില്‍ കണക്കുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ദിവസം കടന്നുപോവുന്നത്.

മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ ചൈനയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ട്. അതേസമയം കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപകട സാധ്യത കുറഞ്ഞു എന്നല്ല അര്‍ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരില്‍ അണുബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കേസുകള്‍ കൂടുതലാണ്. വിദേശത്ത് നിന്നും ചൈനയില്‍ എത്തിയ 1000 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുന്‍കരുതലുകളും സുരക്ഷാസജ്ജീകരണങ്ങളും കര്‍ശനമായി തുടരുമെന്നും കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനയില്‍ 81000ല്‍ കൂടുതല്‍ കോവിഡ്-19 കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 3300ഓളം പേര്‍ രോഗബാധിതരായി മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കുകള്‍.

