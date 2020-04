ബീജിങ്: കോറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചൈനയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ ഒരുദിവസം മാത്രം ചൈനയിൽ 99 പേരിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. ഇതിൽ 63 പേരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ചൈനയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതോടെ 82,052 പേരിലാണ് ചൈനയിൽ ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് കൊറോണയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ആരംഭിച്ചുവോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ചൈനീസ് അധികൃതർ.

ഇപ്പോൾ പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 99 കേസുകളിൽ 97 എണ്ണവും ചൈനയ്‍ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരിൽ നിന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത 63 പേരിൽ 12 പേർ ഇത്തരത്തിൽ എത്തിയതാണ്.

ചൈനയ്‍ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരിൽ നിന്നായി 1,280 കേസുകളാണ് പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 481 പേർ രോഗമുക്തരായി. 799 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ് . ഇവരിൽ 36 ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമാണ്.

ചൈനയിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 1,086 പേരിൽ രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവരിൽ 332 പേർ വിദേശത്തുനിന്ന് രോഗം ബാധിച്ച് എത്തിയവരാണ്.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവരെ 14 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിലവിൽ വീടുകളിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടുകൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് രോഗം പകരാൻ ഇടയാകുന്നതാണ് അധികൃതരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്.

കൊറോണയുടെ സമൂഹവ്യാപനത്തിന്റെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് 3,339 പേരാണ് ചൈനയില്‍ മരിച്ചത്. നിലവിൽ പുതിയ മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് അധികൃതരിൽ ആശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

