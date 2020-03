ബെയ്ജിങ്: കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ രാജ്യം പൂര്‍ണമായി അടച്ചുപൂട്ടി കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം. മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ചൈനയില്‍ പ്രാദേശികമായ ആദ്യ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ചൈനയിലെ ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം പ്രതിരോധ നടപടികളിലൂടെ രാജ്യത്തിനുള്ളില്‍ വൈറസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ ചൈനയ്ക്ക് സാധിച്ചെങ്കിലും വിദേശത്തുനിന്ന് ചൈനയിലെത്തുന്ന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച ആകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത 46 കേസുകളില്‍ 45 പേരും വിദേശത്തുനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവരാണ്‌. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ അടുത്തഘട്ടം തടയാന്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഏതാനം ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് വരെ ദിവസംതോറും നൂറുകണക്കിന് പേര്‍ മരിച്ച ചൈനയില്‍ ശനിയാഴ്ച ആറ് മരണം മാത്രമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതില്‍ അഞ്ചും ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിലാണ്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ 3251 ആയി ഉയര്‍ന്നു. അതേസമയം വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ വുഹാനില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

81,054 പേര്‍ക്കാണ് ചൈനയില്‍ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 72,244 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി. 504 പേര്‍ ശനിയാഴ്ച മാത്രം ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജായി. 5549 പേര്‍ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്. ഇതില്‍ 1845 പേരുടെ ആരോഗ്യനില മാത്രമാണ് ഗുരുതരം.

അതേസമയം കൊറോണ ബാധയില്‍ ലോകത്താകമാനമുള്ള മരണസംഖ്യ 13,069 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 188 രാജ്യങ്ങളിലായി 308,463 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 95,832 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി.

