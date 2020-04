വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് 19 മരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ചൈന പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വംശജയായ അമേരിക്കന്‍ നേതാവ് നിക്കി ഹാലെ. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനു പകരം സ്വന്തം അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു. ചൈനയുടെ കണക്കുകള്‍ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ചാരസംഘടന സിഐഎ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് നിക്കി ഹാലെയുടെ പ്രസ്താവന.

82,000 പേര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുകയും 3,300 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നാണ് ചൈന പുറത്തുവിട്ട കണക്ക്. 150 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ഈ കണക്കുകള്‍ തീര്‍ച്ചയായും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ്. വൈറസ് മൂലമുള്ള മഹാവ്യാധിയില്‍നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം ചൈന അവരുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, നിക്കി ഹാലെ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 മൂലം ചൈനയില്‍ ഉണ്ടായ മരണം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിന് സിഐഎ സ്വന്തം നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയതായും ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതായും ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ചൈന പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

China has reported only 82,000 coronavirus cases & 3300 deaths in a nation of 1.5 billion people.This is clearly not accurate.China cares more about its reputation than helping the rest of the world defeat a virus that was started in their country. #WeWontForget@standamericanow