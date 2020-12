ബെയ്ജിങ്: ചൈനയുടെ ചാങ് ഇ-5 ബഹികാരാശ പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ദേശീയ പതാകനാട്ടി. ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയ്ക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രനിൽ കൊടിനാട്ടുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് ചൈന. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ചാങ്അ-5 ബഹിരാകാശ പേടകം വിജയകരമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത്.

നേരത്തെ രണ്ടു തവണ ചന്ദ്രനിൽ കൊടിനാട്ടാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. 1969-ലാണ് അമേരിക്ക ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കൊടിനാട്ടി ചരിത്രംകുറിച്ചത്. അപ്പോളോ-11 ദൗത്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്. തുടർന്നുള്ള ദൗത്യങ്ങളിലായി അഞ്ചു തവണ കൂടി അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പതാക നാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

കൊടി നാട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ചന്ദ്രനിൽനിന്നുള്ള പാറയും മണ്ണും ശേഖരിച്ച് ചാങ്അ-5 പേടകം വ്യാഴാഴ്ച ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചതായി ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ സാപിളുകൾ ശേഖരിച്ച് തിരിച്ചെത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി ചൈന മാറും. നേരത്തെ 1960, 1970 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

ഏകദേശം 4 പൗണ്ട് (1.81 കിലോഗ്രാം) പാറയും മണ്ണും ഭൂമിയിലെത്തിക്കാനാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ഉത്ഭവവും രൂപീകരണവും സംബന്ധിച്ച ആഴത്തിലുള്ള പഠനമാണ് ചൈനീസ് ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

