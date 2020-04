ബെയ്ജിംഗ്‌: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ കോവിഡ് 19 രണ്ടാം വരവ് നടത്തിയേക്കാം എന്നതാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാവുമെന്ന് ഹോങ്കോങ്ങില്‍നിന്നുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ദ ഗാര്‍ഡിയന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയുടെ അനുഭവം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹോങ്കോങ് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസര്‍ ജോസഫ് ടി. വുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്.

ചൈനയില്‍ കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊവിഡ് 19-ന്റെ വ്യാപനം കാര്യമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, സ്‌കൂളുകളും ഫാക്ടറികളും ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളും തുറക്കുന്നതോടെ കൊറോണയുടെ രണ്ടാം തരംഗം ഉടലെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത ഏറെയാണ്. ഈ രണ്ടാം തരംഗം നേരിടുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചൈനയെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ചൈനയിലിപ്പോള്‍ കൊവിഡ് 19-ന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് ശരിക്കും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസുഖബാധിതനായ ഒരാളില്‍നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ അസുഖം പകരുന്നവരുടെ എണ്ണം മൂന്നില്‍നിന്ന് ഒന്നെന്ന രീതിയിലാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

പക്ഷേ, ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സാധാരണ ജിവിതം പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതോടെ ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാവും. കോവിഡ് 19 വൈറസിന് ഇനിയും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അസുഖം പൂര്‍ണ്ണമായി ഇല്ലാതാകുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. കൊവിഡ് 19 തുടങ്ങിയ ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയില്‍ മരണനിരക്ക് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നെങ്കില്‍ ചൈനയുടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ പലയിടത്തും ഇത് ഒരു ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. സാമൂഹിക അകലം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയാണ് ചൈന കൊവിഡ് 19-നെ നേരിട്ടത്.

ഈ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങിനെ ആസൂത്രിതമായി നടപ്പാക്കാനാവും എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് പ്രൊഫസര്‍ ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമ്പദ് മേഖല പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമെന്നും പ്രൊഫസര്‍ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

