ബെയ്ജിങ്: കപ്പലില്‍നിന്ന് വിജയകരമായി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം നടത്തി ചൈന. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം മഞ്ഞക്കടലില്‍നിന്നായിരുന്നു 'ലോങ് മാര്‍ച്ച് 11' റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ചൈനീസ്‌ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയര്‍ന്നത്. ഇവയില്‍ രണ്ടെണ്ണം ബെയ്ജിങ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചൈന 125 എന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയുടെ വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ്. സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ കാറ്റിനെ നിരീക്ഷിച്ച്

ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ്‌ സാധ്യത കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപഗ്രഹവും വിക്ഷേപിച്ചവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഈയടുത്ത കാലത്തായി ബഹിരാകാശ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ചൈന വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. 2030 ഓടെ ലോകത്തെ ബഹിരാകാശ ശക്തിയായി മാറുകയെന്നതാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം. അടുത്ത വര്‍ഷത്തോടെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് താമസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സ്‌പേസ് സ്റ്റേഷന്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും ചൈനയ്ക്കുണ്ട്.

Review🇨🇳: China successfully launched Long March-11 carrier rocket from the Yellow Sea on Wed, marking the nation's first sea-based space launch 🚀 pic.twitter.com/doy9Ib2bP8