ബീജിങ്: ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ ജീന്‍ എഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയ ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞന് തടവ് ശിക്ഷ. നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയില്‍ മെഡിക്കല്‍ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുകയും രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് ഹെ ജിയാന്‍കുയി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ചൈനീസ് കോടതി മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ 30 ലക്ഷം യുവാന്‍ പിഴയും ഇദ്ദേഹത്തിന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2018ലാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തില്‍ ജനിത എഡിറ്റിങ് നടത്തിയെന്നും അത് വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും ഹെ ജിയാന്‍കുയി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചൈനയിലെ ഷെന്‍ഴെന്‍ പ്രവിശ്യയിലുള്ള സതേണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അസോസിയേറ്റ് പ്രാഫസര്‍ ആണ് ഹെ ജിയാന്‍കുയി.

'ക്രിസ്പെര്‍-കാസ് 9' (CRISPR-Cas9) എന്ന ജീന്‍ എഡിറ്റിങ് രീതിയിലൂടെ ഇരട്ടകളായ പെണ്‍കുട്ടികളെ ഭാവിയില്‍ എച്ച്.ഐ.വി അണുബാധയില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെന്ന് ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് വാര്‍ത്തയായതോടെ ലോകമെമ്പാടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ നിരവധി ആളുകള്‍ രംഗത്ത് വന്നു.

അനുമതിയില്ലാതെ മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തില്‍ ജീന്‍ എഡിറ്റിങ് നടത്തിയതിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരെ രണ്ടര വര്‍ഷത്തേക്കും ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നുപേര്‍ക്കും ആതുരസേവനത്തില്‍ വിലക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂവരും ശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിന്റെയും ആതുര സേവനത്തിന്റെയും ധാര്‍മിക മൂല്യങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുവെന്ന് വിധി പറഞ്ഞ ഷെന്‍ഴെന്നിലെ നന്‍ഷാന്‍ ജില്ലാ കോടതി പറഞ്ഞു.

2008ല്‍ ഹെ ജിയാന്‍കുയി ജീന്‍ എഡിറ്റിങ് നടത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചൈനയിലെ ഉന്നത ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ സമിതിയായ നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കമ്മീഷന്‍ വിഷയത്തില്‍ അന്വഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

