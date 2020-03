ബീജിങ്: ലോകം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് നിശ്ചലമാകുമ്പോള്‍ ചൈന പതിയെ ചലനാത്മകമാകുന്നു. ചൈനയിലെ ഫാക്ടറികളില്‍ ഉത്പാദനം പുനഃരാരംഭിച്ചു. ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളും വീണ്ടും തുടങ്ങി. ലോകത്തെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ശാക്തികരാജ്യങ്ങള്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ്.

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, അമേരിക്ക, മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ്‌, ഇന്ത്യ, ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിടങ്ങളില്‍ ഉത്പാദനം നിലച്ചിരിക്കെയാണ് ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായ ചൈനയിലെ ഫാക്ടറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്.

തൊഴിലാളികള്‍ ജോലികളില്‍ തിരികെ പ്രവേശിച്ചു, ഉത്പാദനം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നേറുന്നു. വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ വുഹാനിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഒഴിവാക്കും. വാഹന വിപണിയിലും ഉണര്‍വ് പ്രകടമായി. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതോടെ ആളുകള്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിത്തുടങ്ങി. സാധാരണയെന്നപോലെ ആളുകള്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ അവിടെ വിപണികളും ഉണര്‍ന്നുതുടങ്ങി. ചൈനയിലെ വ്യവസായ മേഖലയില്‍ ഉണര്‍വ് പ്രകടമാണ്.

ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളും വര്‍ധിച്ച് തുടങ്ങി. അതേസമയം ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യോമയാന മേഖല നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ്. ബി എം ഡബ്ലിയു, ഫിയറ്റ് ക്രിസ്‌ലെര്‍, ഫോര്‍ഡ്, ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍, ഹോണ്ട. നിസാന്‍, ടെസ്‌ല, ടൊയോട്ട, വോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികള്‍ ചൈനയിലെ തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പുനഃരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

