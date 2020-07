വാഷിങ്ടണ്‍: ചൈന സ്വന്തം താല്‍പര്യത്തിനായി കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ. ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക വിപുലീകരണ അജണ്ടയ്‌ക്കെതിരെ ലോകം മുഴുവന്‍ നിലകൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വുഹാനില്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവെച്ചതിന് ചൈനയെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. സ്വന്തം താത്പര്യത്തിനായി കോവിഡ് മഹാമാരിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ശ്രമം ലജ്ജാകരമാണെന്ന് പോംപിയോ പറഞ്ഞു.

അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഏറ്റുമുട്ടലിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചൈനയുടെ നടപടിയെയും ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോംപിയോ വിമര്‍ശിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദയ്ക്ക് യോജിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവന്‍ ലോകവും ഒരുമിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമപരമായി അവകാശമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ അവകാശവാദമുന്നയിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ആര്‍ക്കും സാധിക്കില്ലെന്നും പോംപിയോ പറഞ്ഞു. ലോകത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനു പകരം ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഇപ്പോള്‍ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ കാട്ടുന്നത് അവരുടെ യഥാര്‍ഥമുഖമാണെന്നും മൈക്ക് പോംപിയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

