വാഷിങ്ടണ്‍: ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള കോവിഡ്-19 ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണം ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ വലിയ തെറ്റോ അല്ലെങ്കില്‍ ചൈനയുടെ കഴിവില്ലായ്മയോ ആണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്.

വൈറസിനെ അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തില്‍ തന്നെ തടയാമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റെന്തോ സംഭവിച്ചു. ഒന്നുകില്‍ അത് ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ വലിയ തെറ്റ്, അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവര്‍ ചെയ്തില്ല. വളരെ മോശമാണ് അതെന്ന് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ്-19 വൈറസ് വ്യാപനത്തില്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദികളാണെങ്കില്‍ ചൈന കനത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തുയും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. മഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്തരീതിയില്‍ വലിയ നിരാശയുണ്ട്. സുതാര്യതക്കുറവുണ്ടായി, വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതില്‍ സഹകരണവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം യുഎസ്സിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 10.29 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. 76500ല്‍ അധികം പേര്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

