ബെയ്ജിങ്: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച വുഹാനിലേക്ക് വൈദ്യസഹായം എത്തിക്കുന്നതിനും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിപ്പിക്കുന്നതിനുമായുള്ള പ്രത്യേക വിമാനത്തിന് അനുമതി നല്‍കുന്നതില്‍ കാലതാമസില്ലെന്ന് ചൈന. സമയക്രമങ്ങളും മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കുമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ വകുപ്പുകളും ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതായും ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വ്യോമസേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനമായ സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്ററിനെ വൈദ്യസഹായവുമായി വുഹാനിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഈ മാസം 17 നാണ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരികെ വരുമ്പോള്‍ വുഹാനില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരേയും മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്‍മാരേയും കൊണ്ടുവരാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രത്യേക വിമാനത്തിന് ചൈനയുടെ അനുമതിക്ക് കാലതാമസം വരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത്.

കൊറോണവൈറസ് പടര്‍ന്ന് പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങള്‍ വുഹാനിലേക്ക് പോയിരുന്നു. 647 ഇന്ത്യക്കാരേയും ഏഴ് മാലിദ്വീപ്കാരേയും ഈ വിമാനങ്ങളില്‍ വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കെത്തിക്കുകയുണ്ടായി.

മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേക ഇന്ത്യന്‍ വിമാനത്തിന് അനുമതി നല്‍കുന്നതില്‍ എന്ത്‌ക്കൊണ്ട് കാലതാമസം വരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വാക്താവിന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ' വുഹാന്‍, ഹുബൈ പ്രവിശ്യകളില്‍ നിന്ന് ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ചൈന നേരത്തെ സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ച്‌പോകാനിരിക്കുന്ന ബാക്കി 80 പേര്‍ക്കുള്ള ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലേയും വകുപ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണ്. പ്രത്യേക വിമാനത്തിന് അനുമതി വൈകിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ചൈനക്കില്ലെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഗെംഗ് ഷുവാങ് പറഞ്ഞു.

ചൈനയിലെ എല്ലാ വിദേശപൗരന്‍മാരുടേയും ജീവിതത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ പ്രധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

