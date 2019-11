ബീജിങ്: ജനാധിപത്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന ഹോങ്കോങ്ങില്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ച് ചൈന. പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെട്ടിട്ട് മാസങ്ങള്‍ ആയെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് ചൈനീസ് സൈന്യം ഹോങ്കോങ്ങില്‍ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഹോങ്കോങ്ങില്‍ സജ്ജമാക്കിയ താത്കാലിക ക്യാമ്പില്‍ എത്തിയ സൈനികര്‍ പക്ഷെ പ്രക്ഷോഭകര്‍ താറുമാറാക്കിയറോഡുകളിലെ തടസങ്ങള്‍ മാറ്റുകയും പ്രക്ഷോഭകര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ കല്ലുകളും മറ്റും എടുത്തുമാറ്റുകയുമാണ് ചെയ്തത്. സൈനിക യൂണിഫോമിന് പകരം പച്ച നിറത്തിലുള്ള ടീ ഷര്‍ട്ടും കറുത്ത ഷോര്‍ട്‌സും ധരിച്ചാണ് ഇവര്‍ ശുചീകരണത്തിനിറങ്ങിയത്.

പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല തങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ചൈനീസ് സൈന്യം പറയുന്നത്. അതേസമയം ചൈനീസ് നിയമം അനുസരിച്ച് സൈന്യത്തിന് സ്വമേധയാ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകില്ല. അതിന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അഭ്യര്‍ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 22 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒരിക്കല്‍ പോലും ഹോങ്കോങ്ങില്‍ നിന്ന് സഹായ അഭ്യര്‍ഥന ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

എന്നാല്‍ ഹോങ്കോങ്ങിലെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സെക്രട്ടറി ജോണ്‍ ലീ കാ ചിയു സൈന്യത്തെ വിളിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സൂചനകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങില്‍ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അഭ്യര്‍ഥന ഇല്ലാതെ തന്നെ ചൈനീസ് സൈന്യം ഹോങ്കോങ്ങില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനും മറ്റും മുമ്പ് എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

