ബീജിങ്: കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയ വിദേശവിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തേക്ക് സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കാമെന്ന് ചൈന. യുഎസ് വിമാനങ്ങള്‍ക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനവും പിന്‍വലിച്ചു. ആഴ്ചയില്‍ ഒന്ന് എന്ന രീതിയില്‍ സര്‍വീസ് നടത്താനാണ് ചൈനീസ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ വിഭാഗം അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ജൂണ്‍ പകുതിയോടെ ചൈനീസ് വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് യു.എസിലേക്കു യാത്രാനുമതി നിഷേധിക്കാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നതിനുപിന്നാലെയാണ് ചൈനയുടെ നീക്കം.

ചൈനയില്‍ കൊറോണവ്യാപനം രൂക്ഷമായ ഘട്ടത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 12 മുതലാണ് ചൈന ഏതാനും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തിയത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ കൈകാര്യം ചെയ്തതുള്‍പ്പെടെയുളള വിഷയങ്ങളെച്ചൊല്ലി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം വഷളായതോടെ യു.എസ് വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ചൈന യാത്രാനുമതി പുതുക്കിനല്‍കിയില്ല. അതേസമയം ചൈനീസ് വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് യുഎസില്‍ പ്രവേശനാനുമതി തുടര്‍ന്നിരുന്നു.

നിരോധനം പിന്‍വലിച്ച് ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് ചൈനയോട് അമേരിക്ക അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചൈന അനുമതി നല്‍കിയില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചൈനയ്ക്കുമേല്‍ സമ്മര്‍ദംചെലുത്താനായി ജൂണ്‍ 16-ഓടെ വിലക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു യുഎസ്സ് നീക്കം.

