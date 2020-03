സോള്‍: കോവിഡ്-19 ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഹകരിക്കാത്തതിന് ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ പാസ്റ്റര്‍ക്കെതിരെ കേസ്. 'ഷിന്‍ചെന്‍ജോയി ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ജീസസ്' സ്ഥാപകനും 'പ്രൊമിസ്ഡ് പാസ്റ്റര്‍' എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ലീ മാന്‍ ഹിയ്ക്കും മറ്റു പതിനൊന്നുപേര്‍ക്കും എതിരെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ അധികൃതര്‍ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വൈറസ് ബാധ പടര്‍ത്തി, കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ അധികൃതരില്‍നിന്ന് ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇതിനോടകം നാലായിരത്തോളം പേര്‍ക്കാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ അറുപതു ശതമാനത്തില്‍ അധികം പേരും ലീയുടെ അനുയായികളാണ്. കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ ലീ മാന്‍ ഹിയും കൂട്ടരും കൈക്കൊണ്ടില്ലെന്നാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം.

ലീയുടെ അനുയായിയും ഷിന്‍ചെന്‍ജോയി അംഗവുമായ 61കാരിക്ക് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് പനിയുണ്ടായി. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ ഇത് വകവെക്കാതെ നാലു പ്രാര്‍ഥനായോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ വലിയ നഗരവും കോവിഡ്-19 പ്രഭവകേന്ദ്രവുമായ ദെയ്ഗുവില്‍ നടത്തിയ പ്രാര്‍ഥനായോഗത്തിലാണ് ഇവര്‍ പങ്കെടുത്തത്. പിന്നീട് ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ്-19നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതര്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയോട് അംഗങ്ങള്‍ സഹകരിക്കാത്തതിന് ഷിന്‍ചെന്‍ജോയി സഭ മാപ്പ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരുമായി പൂര്‍ണമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഷിന്‍ചെന്‍ജോയി സഭയുടെ പ്രാര്‍ഥനകളില്‍, അനുയായികള്‍ നിലത്ത് അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുക. വൈറസ് ബാധ പകരാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സാഹചര്യമാണ് ഇതെന്നാണ് വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം അധികൃതര്‍ നടപടിയെടുത്തതിനു പിന്നാലെ മാപ്പപേക്ഷയുമായി ലീ മാന്‍ ഹീ രംഗത്തെത്തി.

ജനങ്ങളോട് നിര്‍വ്യാജമായ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മനഃപൂര്‍വമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും നിരവധിപ്പേര്‍ക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി- മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് ലീ മാന്‍ ഹീ പറഞ്ഞു. രണ്ടുവട്ടം തന്റെ തല കുനിച്ച് അദ്ദേഹം തറയില്‍ മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആരാണ് ലീ മാന്‍ ഹി

യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനര്‍ജന്മം ആണ് താനെന്നാണ് ലീ മാന്‍ ഹിയുടെ അവകാശവാദം. 88 വയസ്സുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്. 1984ലാണ് ഷിന്‍ചെന്‍ജോയി ചര്‍ച്ച് സ്ഥാപിച്ചത്. ഷിന്‍ചെന്‍ജോയി എന്ന കൊറിയന്‍ വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും എന്നാണ്. വിധിനാളില്‍ 144,000 പേരെ തനിക്കൊപ്പം സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ലീ മാന്‍ ഹീ അനുയായികള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിരുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയ കൂടാതെ ചൈന, ജപ്പാന്‍, ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അനുയായികളുണ്ടെന്നാണ് ഷിന്‍ചെന്‍ജോയി സഭ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

