ബെയ്ജിങ്: സെന്‍ട്രല്‍ ചൈനയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറി ആറ് മരണം. കാറോടിച്ച ഡ്രൈവറെ സംഭവസ്ഥലത്ത് പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച സോയാങ് സിറ്റിയിലെ ഹ്യൂബി പ്രവിശ്യയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തില്‍ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലും ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറ്റിയ സമാനമായ സംഭവം നടന്നിരുന്നു. പതിനൊന്നു പേരാണ് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സെന്‍ട്രല്‍ ഹ്യുനാന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ ഹെങ്‌ടോങിലായിരുന്നു അന്ന് സംഭവം നടന്നത്. ആയുധവുമായി വന്ന ഡ്രൈവർ മനപ്പൂർവ്വം കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു.

നവംബറിലും സമാന സംഭവമുണ്ടായി. റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവര്‍ക്ക് നേരെ കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറ്റി അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ച സംഭവവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആത്മഹത്യപ്രവണതയുള്ളയാള്‍ കുടുംബപ്രശ്‌നം കാരണമാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രൂരത അന്ന് ചെയ്തത്.

