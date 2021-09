ഒട്ടാവ: എല്‍ജിബിടി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിനിടെ നാക്കുപിഴയില്‍ കുരുങ്ങി കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോ. നാക്കുപിഴയുടെ 16 സെക്കന്റ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

എല്‍.ജി.ബി.ടി.ക്യു+ (LGBTQ2+) വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുവേദിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. എല്‍.ജി.ബി.ടി.ക്യു എന്ന് പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ നാക്കുപിഴ സംഭവിച്ച് എല്‍.ജി.ഡി.പി, എല്‍.ജി.ടി.ബി, എല്‍.ബി.ജി എന്നിങ്ങനെയാണ് ട്രൂഡോ പറയുന്നത്. ഒടുവില്‍ തിരുത്തിപ്പറഞ്ഞ് പ്രസംഗം തുടര്‍ന്നു.

