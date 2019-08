കടലില്‍ ഒഴുകി നടക്കുന്ന വലിയ മഞ്ഞുമലകളെ നാവികര്‍ക്കും സമുദ്രസഞ്ചാരികള്‍ക്കും എക്കാലവും ഭയമാണ്. മുക്കാല്‍ഭാഗവും കടലിന്നുള്ളിലൊളിപ്പിച്ച് ഒഴുകി നടക്കുന്ന മഞ്ഞുഭീമന്മാരുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് സാധാരണമാണ്.എന്നാല്‍ കാനഡയില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തൊഴിലാളികള്‍ മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ്. ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിലെ മഞ്ഞുപാളികളില്‍ നിന്നടര്‍ന്ന മഞ്ഞുകട്ടകളില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന വെള്ളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലമാണെന്ന് ഇവര്‍ക്കറിയാം.

One, two, three shots ring out. Image Courtesy: AFP

എഡ്വേര്‍ഡ് കീനാണ് ഒരു സംഘം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. 20 കൊല്ലങ്ങളായി കീന്‍ ഈ 'വെള്ളക്കച്ചവടം' ആരംഭിച്ചിട്ട്. മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ പ്രാദേശിക കമ്പനികള്‍ക്ക് വില്‍ക്കും. ഈ വെള്ളം മദ്യനിര്‍മാണത്തിനോ സൗന്ദര്യവര്‍ധകവസ്തുക്കളുടെ നിര്‍മാണത്തിനോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Image Courtesy: AFP

വെടിവെച്ചാണ് മഞ്ഞുമലകളില്‍ നിന്ന് മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ അടര്‍ത്തുന്നത്. പിന്നീട് വലവീശി ബോട്ടിനടുത്തേക്ക് നീക്കിയെത്തിക്കും. ബോട്ടില്‍ കയറ്റി കരയിലെത്തിച്ച ശേഷം കുപ്പികളിലാക്കി വില്‍പയ്‌ക്കെത്തിക്കും. 1000 ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഒരു കട്ടയില്‍ നിന്ന് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാനാവും. മെയ് മുതല്‍ ജൂലായ് വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ എട്ട് ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ വരെ ശുദ്ധജലം വില്‍ക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് സാധിക്കും.

Kean's clients, sells the water in glass bottles. Image Courtesy: AFP

ബോട്ടുകളില്‍ കയറി ഒഴുകി നടക്കുന്ന മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ക്കരികിലെത്തിയാല്‍ കോടാലികള്‍ ഉപയോഗിച്ചും അവയെ കഷണങ്ങളാക്കാറുണ്ട്. കൊളുത്തുകളുപയോഗിച്ചും വലയുപയോഗിച്ചും ബോട്ടിലാക്കി കരയിലെത്തിക്കും.

വേനല്‍ക്കാലം എത്താന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കീനും സംഘവും ചെയ്യുക. ആ കാലമായാല്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ അടര്‍ന്ന് കടലിലൂടെ ഒഴുകാനാരംഭിക്കും. ആ സമയത്ത് മഞ്ഞുകട്ട വേട്ടയ്ക്കായി ഇവരിറങ്ങും. വെടിവെക്കുമ്പോള്‍ അടരുന്ന മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ ശേഖരിച്ച് ഇവര്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് കൈമാറും.

Image Courtesy: AFP

പ്രകൃതിയ്ക്ക് ദോഷമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും പ്രകൃതിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ ജലം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും കീന്‍ പറയുന്നു. ചില്ലുകുപ്പികളിലാണ് ഐസ്ബര്‍ഗ് വാട്ടര്‍ വില്‍ക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ വിപണികളും വരുമാനവും ലാഭവുമാണ് കീനിന്റെ ഇടപാടുകാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Content Highlights: Canadian iceberg hunters on the trail of white gold, Greenland glaciers