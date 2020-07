ലണ്ടണ്‍: പ്രപഞ്ചത്തേക്കാള്‍ പ്രായമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാകുമോ? അങ്ങനെയൊന്ന് ഇല്ലെന്നാകും പറയുക. എന്നാല്‍ പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സാമാന്യ ധാരണകളെ മാറ്റിമറിച്ച വിലയിരുത്തലായിരുന്നു ഭൂമിയില്‍നിന്ന് 190 പ്രകാശ വര്‍ഷം അകലെയുള്ള മെതുസെല (എച്ച്ഡി 140283) എന്ന നക്ഷത്രത്തേപ്പറ്റി പുറത്തുവന്നിരുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ നക്ഷത്രമാണ് മെദ്യുസെല.

2000 ആണ്ടില്‍ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകര്‍ ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. യുറോപ്യന്‍ സ്‌പേസ് ഏജന്‍സിയുടെ ഹിപ്പാര്‍ക്കസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷകര്‍ നക്ഷത്രത്തേപ്പറ്റി പഠിച്ചത്. അവര്‍ മെദ്യുസെലയുടെ പ്രായം കണക്കാക്കി വന്നപ്പോള്‍ ഞെട്ടിയത് ശാസ്ത്രലോകം മുഴുവനുമായിരുന്നു.

കാരണം ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കിയതനുസരിച്ച് മെദ്യുസെലയ്ക്ക് 16 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷം ( 1600 കോടി വര്‍ഷം ) ആണ് പ്രായം. നിലവിലെ ധാരണകള്‍ പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിന് 13.8 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷം (1380 കോടി വര്‍ഷം) മാത്രമാണ് പ്രായം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച ധാരണകളെ തകിടം മറിച്ച കണ്ടെത്തലായിരുന്നു മെതുസെലയുടേത്.

പ്രപഞ്ചത്തെക്കാള്‍ പ്രായമുള്ള നക്ഷത്രം എങ്ങനെ നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന മൗലികമായ ചോദ്യമാണ് ഇതുയര്‍ത്തിയത്. പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിനും 200 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പെ ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഒന്നുകില്‍ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രായം കണക്കുകൂട്ടിയതില്‍ പിശകുണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ പ്രപഞ്ചത്തേപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണകള്‍ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

പെന്‍സില്‍വാനിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ്റ്റി ഗവേഷകനായ ഹൊവാര്‍ഡ് ബോണ്ട് തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം 2003 മുതല്‍ 2011 വരെ നടത്തിയ സുദീര്‍ഘമായ പഠനത്തിന് ശേഷം മെദ്യുസെലയ്ക്ക് 14.46 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷം ( 1446 കോടി വര്‍ഷം) പ്രായമുണ്ടെന്ന് നിജപ്പെടുത്തി. അപ്പോഴും നിലവിലെ കണക്കുകളുമായി മെദ്യുസെല ഒത്തുപോകുന്നില്ല. ഹൊവാര്‍ഡ് ബോണ്ടിന്റെ പഠനം പ്രകാരം നിലവില്‍ പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെടുന്നതിന് 80 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് മെദ്യുസെല രൂപപ്പെട്ടത്.

ചില ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത് ഇത് വെറുമൊരു പഴവ് മാത്രമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ്. ഏതായാലും വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ കണക്കുകളുമായി മെദ്യുസെല ഒത്തുപോകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്‌നം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം നിര്‍ണയിക്കുന്നതിലെ പിശകുകളിലേക്കാണ് മെദ്യുസെല വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ആസ്റ്റണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഭൗതികശാസത്ര പണ്ഡിതനായ റോബര്‍ട്ട് മാത്യൂസ് പറയുന്നു.

