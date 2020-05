കാലിഫോര്‍ണിയ: കോവിഡ് 19-ന് കാരണക്കാരനായ കൊറോണ വൈറസിനെ പൂര്‍ണമായും പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്തിയെന്ന് അമേരിക്കന്‍ മരുന്ന് കമ്പനി. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ സൊറെന്റൊ തെറാപ്യൂട്ടിക്‌സ് എന്ന മരുന്നു കമ്പനിയാണ് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആന്റിബോഡ് വികസിപ്പിക്കാനായെന്നാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ എസ്.ടി.ഐ-1499 ( STI-1499 ) എന്ന ആന്റിബോഡിക്ക് വൈറസിനെ കോശങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതില്‍നിന്ന് തടയാന്‍ 100% സാധിച്ചുവെന്നാണ് അവകാശവാദം.

ലാബില്‍ നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഈ വിജയം കൈവരിച്ചത്. എന്നാല്‍ മനുഷ്യരില്‍ ഈ മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ മരുന്നിന് അംഗീകാരം നേടുന്നതിനായി അമേരിക്കന്‍ ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന് കമ്പനി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിനെതിരായ മരുന്നിന്റെ രണ്ടു ലക്ഷം ഡോസ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ നിലവില്‍ പരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ ഇവ വിപണിയിലെത്തും.

കോവിഡിനെതിരായ മരുന്നിന്റെ വിവരം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സൊറെന്റൊ തെറാപ്യൂട്ടിക്കിന്റെ ഓഹരി മൂല്യത്തില്‍ 220 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. അതേസമയം കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച ആന്റിബോഡി മനുഷ്യരില്‍ പരീക്ഷിക്കുകയോ അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

കൊറോണ കുടുംബത്തില്‍ പെട്ട വൈറസുകള്‍കക്കെതിരെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധസംവിധാനം ഉത്പിപ്പിക്കുന്ന നിവധി ആന്റിബോഡികളെ അനുകരിക്കുകയാണ് സൊറെന്റൊയുടെ മരുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. വൈറസ് കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോശങ്ങളിലെ എസിഇ2 റിസപ്റ്ററുകളുടെ പ്രതലത്തില്‍ ആവരണമൊരുക്കുകയാണ് ഈ ആന്റിബോഡി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ വൈറസ് കോശങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

അത് മാത്രമല്ല വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ ഇത് ഉണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. കോശങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കയറാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വൈറസിന് അധികകാലം ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. ശരീരം സ്വാഭാവികമായി അതിനെ പുറംതള്ളുമെന്നും ഗവേഷകനായ ഡോ. ഡെറെക് ലോവ് പറയുന്നു.

ഒരു താത്കാലിക വാക്‌സിന്‍ പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തങ്ങളുടെ ആന്റിബോഡിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ രോഗം ബാധിക്കാത്തവരില്‍ മാത്രമേ ഇത് പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുകയുള്ളു.

പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട പ്രയത്‌നം കൊണ്ട് വിവിധ രോഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മനുഷ്യ ശരീരം ഉത്പാദിപ്പിച്ച ആന്റിബോഡികളുടെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ശേഖരം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കൊറോണ വ്യാപനം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ മുതല്‍ ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന് ഇവരുടെ ശഖരത്തിലുള്ള 12 ആന്റിബോഡികള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് ഇവയില്‍ പലതിനെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആന്റിബോഡി കോക്ടെയിലിന് ഗവേഷകര്‍ രൂപം നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന്റിബോഡിക്കെതിരെ വൈറസ് ജനിതക പരിവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം നേടിയാലും ഇതിലെ മറ്റ് ആന്റിബോഡികള്‍ വൈറസിനെ തടയുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ആന്റിബോഡി സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെ തന്നെ പൊതുസമൂഹവുമായി ഇടപഴകാമെന്നാണ് സൊറെന്റൊ തെറാപ്യൂട്ടിക് അവരകാശപ്പെടുന്നത്.

നിലവില്‍ പല രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുതര രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയ്‌ക്കൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായ പിന്തുണയില്ല. നിലവില്‍ വൈറസിനെതിരെ മരുന്ന് കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാല്‍ പല മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

Content Highlights: California biotech company claims it has discovered an antibody that can block '100%' of coronavirus