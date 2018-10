നെയ്‌റോബി: പടിഞ്ഞാറന്‍ കെനിയയില്‍ ബസ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് അമ്പതുപേര്‍ മരിച്ചു. 12 സ്ത്രീകളും ഏഴ് കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കെനിയന്‍ തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് കിസ്മുവിലെ പോര്‍ട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് അപകടം നടന്നത്.

നിയന്ത്രണംവിട്ട ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. എമര്‍ജന്‍സി വാതിലിലൂടെ കുറച്ചുപേര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. 67 പേര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ബസ്സാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. കെനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉഹൂരു കെനിയാത്ത ട്വിറ്ററിലൂടെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. 'അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവര്‍ വേഗം സൂഖം പ്രാപിക്കട്ടെ. അധികാരികള്‍ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട നടപടികള്‍ എടുക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ്' കെനിയാത്ത ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

