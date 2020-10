ദുബായ്: മഹാത്മാഗാന്ധിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 151-ാം ജയന്തി ദിനത്തില്‍ ബുര്‍ജ് ഖലീഫയില്‍ പ്രത്യേക ദീപാലങ്കാരമൊരുക്കി. അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയും ദുബായിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റും സംയുക്തമായാണ് അംബരചുംബിയില്‍ എല്‍ഇഡിഷോ സജ്ജമാക്കിയത്.

“Be the change that you wish to see in the world”- Immortal words spoken by #MahatmaGandhi, the father of the entire nation of India. #BurjKhalifa lights up with an LED show to honour his journey and to celebrate his 151st birthday. pic.twitter.com/AAgcDztrb8