കൊറോണ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനെടുക്കുമ്പോള്‍ ഒരോ മനുഷ്യനും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്‍ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കൊറോണ വരാത്തൊരിടം ഈ ഭൂമിയില്‍ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ?. മനുഷ്യവാസം ഉള്ളയിടത്തൊക്കെ കൊറോണയെത്തുമ്പോള്‍ സുരക്ഷിതമായൊരിടം ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്നേ മൗറോ മൊറാണ്ടിയെന്നയാള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ ഒരിടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാന്‍ മൗറോയ്ക്ക് മാത്രമെ കഴിയൂ.. കാരണം കൊറോണ എത്താത്ത ആ സ്ഥലത്തെ താമസക്കാരനാണ് മൗറോ.

Image credit: MauroMorandi/Twitter

മെഡിറ്ററേനിയന്‍ കടല്‍ലിലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപിലാണ് മൗറോ ജീവിക്കുന്നത്. സാര്‍ഡിനിയ തീരത്തുള്ള ഈ ദ്വീപിന്റെ പേര് ബുഡെലി എന്നാണ്.

അധ്യാപകനായിരുന്ന മൗറോ അവിചാരിതമായാണ് ദ്വീപിലെത്തിയത്.ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് പോളിനേഷ്യയിലേക്ക് കപ്പലില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൗറോ ദ്വീപില്‍ ആദ്യമായി എത്തുന്നത്. പഴയ കാവല്‍ക്കാരന്‍ വിരമിച്ചതോടെ മനോഹരമായ ദ്വീപ് മൗറോയുടെ കൈകളിലെത്തുകയായിരുന്നു.



മറ്റൊരാളില്‍ നിന്ന് മൗറോയ്ക്ക് കൊറോണ വരില്ലേയെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. കാരണം ഇവിടെ മൗറോ മാത്രമെയുള്ളു പിന്നെങ്ങനെ കൊറോണ വരാനാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വര്‍ഷമായി ഈ ദ്വീപില്‍ ആകെയുള്ള ഒരു വീട്ടില്‍ മൗറോ താമസിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതിയോ, ഇന്റര്‍നെറ്റോ ഒന്നും ആദ്യം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് സോളാര്‍ ഉപയോഗിച്ച് വീട് വൈദ്യുതീകരിച്ചു. പിന്നാലെ ഇന്റര്‍നെറ്റും എത്തി.

കുറച്ചുനാള്‍ മുമ്പ് വരെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായിരുന്നു ഈ ദ്വീപ്. എന്നാല്‍ ദ്വീപിലെത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകാരണം ആരും ഇപ്പോള്‍ വരുന്നില്ല. ബോട്ടുമാര്‍ഗമല്ലാതെ ഈ ദ്വീപിലേക്ക് മറ്റുവഴികളില്ല.

Image credit: MauroMorandi/Twitter

മൊറോയ്ക്ക് ബോറഡിക്കില്ലെയെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ ഇല്ലെന്നാണ് ഉത്തരം കാരണം. ഇളം റോസ് നിറത്തിലുള്ള മണല്‍,നീല നിറത്തില്‍ കടല്‍ പിന്നെ മനോഹരമായ സൂര്യാസ്തമയവും. ഇനി ശൈത്യകാലത്താണെങ്കില്‍ വീടിനുള്ളില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ച് മൗറോ സമയം ചിലവഴിക്കും.

Image credit: MauroMorandi/Twitter

മൗറോയുടെ കുടുംബമെല്ലാം ഇറ്റലിയിലാണ്. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയൊഴിച്ചാല്‍ ഈ കൊറോണ കാലത്തും മൗറോ സന്തോഷവാനാണ്. സ്വന്തം കുടുംബത്തോടും ലോകത്തോടും മൗറോയ്ക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ള.. കോറന്റൈന്‍ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അവസ്ഥയാണ് .

Image credit: MauroMorandi/Twitter

Content Highlight: Budelli; The only place where there is no corona threat