ലണ്ടന്‍: മൃതദേഹത്തില്‍ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ മോഷ്ടാവിനെ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി ആറ് വര്‍ഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ച ഫ്യൂണറല്‍ ഹോം തകര്‍ത്താണ് കാസിം ഖുറം എന്നായാള്‍ മൃതദേഹവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തിയത്.

എല്ലാ മനുഷ്യവിവേകങ്ങളേയും അട്ടിമറിച്ചുള്ള അതിക്രമമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ശിക്ഷ വിധിച്ച ബെര്‍മിങ്ഹാം കോടതി ജഡ്ജി പ്രസ്താവിച്ചു. കൃത്യം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇയാള്‍ മദ്യപിക്കുകയും മയക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

23-കാരനായ പ്രതി കുറ്റംസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂണറല്‍ ഹോം തകര്‍ത്തുള്ള ഇയാളുടെ അതിക്രമത്തിനിടെ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കും ഒമ്പതോളം ശവപ്പെട്ടികള്‍ക്കും കേടുപാട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: British Man Jailed For Necrophilia. He Had Sex With A Corpse At Funeral Home