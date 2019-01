ലണ്ടന്‍: ബ്രീട്ടീഷ് രാജകുമാരനും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ഭര്‍ത്താവുമായ ഫിലിപ്പ് വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ കാര്‍ അപകടത്തില്‍ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഫിലിപ്പ് സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഫിലിപ്പ് പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

രാജകുമാരനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേരെ നിസാര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു.

