ഉദ്ഘാടന വേദികളില്‍ ഇടംപിടിക്കാനും ഫോട്ടോകളില്‍ സ്വന്തം തല ഉള്‍പ്പെടുത്താനും തിക്കുംതിരക്കം കൂട്ടുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ഘാടകനേക്കാള്‍ മുന്‍പ് ഇക്കൂട്ടര്‍ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടത്തിക്കളയുമോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മള്‍ സംശയിച്ചുപോകാറുമുണ്ട്. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുര്‍ക്കിയില്‍. പ്രസിഡന്റ് എര്‍ദോഗന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കേണ്ട ഒരു ഹൈവേ തുരങ്കപാത അദ്ദേഹത്തിനു മുന്‍പേ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ആണ് കാഴ്ചക്കാരില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തുന്നത്.

തുര്‍ക്കിയിലെ ഒരു ഹൈവേയിലെ തുരങ്ക പാതയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിര്‍വഹിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് എര്‍ദോഗന്‍. വേദിയില്‍ മന്ത്രിമാരും പ്രമുഖരുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതാനും കുട്ടികളും അവര്‍ക്കൊപ്പം വേദിയിലുണ്ട്. ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി വേദിയില്‍നിന്ന് പ്രസംഗം നടക്കുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് വേദിയില്‍നിന്നിരുന്ന കുസൃതികളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ക്ഷമ നശിച്ചത്. അവന്‍ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി വേദയില്‍ വലിച്ചു കെട്ടിയിരുന്ന റിബ്ബണ്‍ മുറിക്കുകയും സ്വന്തം നിലയില്‍ 'ഉദ്ഘാടനം' നിര്‍വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

തന്നെ മറികടന്ന് കുട്ടി റിബ്ബണ്‍ മുറിക്കുന്നത് എര്‍ദോഗനിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണവും രസകരമാണ്. അദ്ദേഹം കുട്ടിയുടെ തലയില്‍ തോണ്ടുകയും കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം. സംഭവം കണ്ടുനിന്നവരില്‍ വലിയ കൗതുകമാണുണ്ടാക്കിയത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. 2.6 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടത്.

A boy cut a ribbon during the opening ceremony for a highway tunnel in Turkey. That wasn’t such a big deal in itself, but that job had been reserved for Turkey’s president Tayyip Erdogan pic.twitter.com/dk0cNj3Yrp