ലണ്ടന്‍: ബ്രിട്ടനില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സൺ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് അടിയന്തര യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യുകെയില്‍ 40 ലധികം ആളുകള്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കോബ്ര യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തതെന്ന് ദി സണ്‍ഡേ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജനുവരി, ഫ്രെബ്രുവരി മാസങ്ങളില്‍ നടന്ന യോഗങ്ങളാണ് ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ ഒഴിവാക്കിയത്. ഈ സമയത്ത് രാജ്യത്ത് കൊറോണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി ദേശീയ പ്രതിസന്ധി സമിതി ആദ്യ യോഗം ചേര്‍ന്നത് ജനുവരി 24നാണ്. ഈ സമയം വൈറസ് ആറ് രാജ്യങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ അഞ്ച് അടിയന്തര യോഗങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഒഴിവാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ബോറിസ് ജോണ്‍സണെതിരേ ലേബര്‍ അംഗങ്ങള്‍ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ വിചിത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പക്ഷേ ജോണ്‍സണ്‍ യോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ചില്ല.

കോവിഡ് -19 രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍, ബ്രിട്ടനില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നുവെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്നുണ്ട്. 15,000 ത്തിലധികം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കൊറോണ മൂലം മരിച്ചതെന്നത് ആരോപണത്തിന് മൂര്‍ച്ച കൂട്ടുന്നു.

